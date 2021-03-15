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Девять детей госпитализированы с отравлением с подмосковной спортбазы

08:28
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Власти выясняют причины ЧП

ЧП на спортивной базе в поселке Краково Раменского городского округа Подмосковья. Девять подростков попали в больницы, врачи диагностировали пищевое отравление, сообщили в экстренных службах.
Массовым отравлением детей в Подмосковье занялись следователи

"На спортивной базе девять подростков в возрасте 14-16 лет почувствовали себя плохо. С признаками пищевого отравления их доставили в больницы", - сообщил источник агентства ТАСС.

Пострадавших детей направили в больницы Воскресенка, Дмитрова и городского округа Богородский. Власти выясняют причины ЧП.

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