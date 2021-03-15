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Ежегодная акция "Ночь театров" пройдет в Москве с 27 на 28 марта

08:48
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Культурная жизнь столицы возвращается в привычное русло

В Москве в ночь с 27 на 28 марта традиционно состоится ежегодная акция "Ночь театров". На этот раз в ней поучаствуют свыше 130 учреждений, среди которых не только ведущие театры, но и концертные залы, культурные центры, музеи, библиотеки, детские школы искусств и кинотеатры.
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На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции "Ночь театров" пришлось отменить, поэтому сейчас многие ждут мероприятия с особым интересом. При этом в акции примут участие не только театры, но также музеи, библиотеки, культурные центры, школы искусств, кинотеатры.

"Запланировано более 170 мероприятий. Гостей "Ночи театров" ждут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции и актерские читки. Кроме того, для них приготовлены квизы, экскурсии, мастер-классы, лекции, выставки и творческие встречи. Поскольку сами площадки, с учетом действующих ограничений, позволяют вместить фиксированное количество зрителей, прошу всех внимательно отнестись к обязательной предварительной регистрации", - заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Таким образом, в субботу, 27 марта, с 21:00 двери всех московских театров будут открыты для зрителей. Акция в детских учреждениях начнется в 17:00. Посещать театры и другие площадки акции можно, соблюдая предписания Роспотребнадзора. Необходимо пользоваться масками и перчатками, поддерживая социальную дистанцию с другими гостями. В театрах может быть заполнено 50% мест.

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