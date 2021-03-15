Морозы в Москве сменились мокрым снегом и дождем

Давление повышается

На смену мартовским морозам в столицу пришла теплая и сырая погода. Москвичей 15 марта ожидает снег с дождем, температура плюсовая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.

"Облачная погода, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в Москве +2...+4 градуса, а в Подмосковье 0...+5",- сказал цитирует метеоролога РИА Новости.

Атмосферное давление постепенно повышается. К вечеру барометр покажет 744 миллиметра ртутного столба – это все еще ниже нормы. Ветер будет дуть с юга, со скоростью 4-9 метров в секунду.

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