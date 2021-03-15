ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Морозы в Москве сменились мокрым снегом и дождем

08:50
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Давление повышается

На смену мартовским морозам в столицу пришла теплая и сырая погода. Москвичей 15 марта ожидает снег с дождем, температура плюсовая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков.
Погода в России: лавины на Камчатке и резкое потепление в Москве

"Облачная погода, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем в Москве +2...+4 градуса, а в Подмосковье 0...+5",- сказал цитирует метеоролога РИА Новости.

Атмосферное давление постепенно повышается.  К вечеру барометр покажет 744 миллиметра ртутного столба – это все еще ниже нормы. Ветер будет дуть с юга, со скоростью 4-9 метров в секунду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.