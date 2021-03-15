Суд приговорил россиянина, избившего до смерти управдома за мусор на парковке

Мужчина отправится в колонию строгого режима

В Омске мужчина по решению суда отправится в тюрьму за то, что до смерти избил управдома. Причиной конфликта стал мусор на парковке возле многоэтажного дома.

Согласно официальной версии следствия, фигурант дела лишился основной работы и договорился с жильцами своего дома о том, что будет убирать на парковке мусор и высаживать цветы. Однако 26 июля прошлого года мужчина сильно поссорился со старшим по дому из-за благоустройства придомовой территории. Отмечается, что управдом во время уборки во дворе выбросил мусор через забор на парковку.

"В ходе конфликта обвиняемый нанес один удар кулаком и бревном по голове потерпевшему, который от телесных повреждений скончался в больнице", - рассказали в региональном СК.

В результате суд признал омича виновным, его приговорили к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили ограничение свободы на один год и взыскали в пользу супруги старшего по дому 1,2 миллиона рублей компенсации морального вреда, передает РИА Новости.

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