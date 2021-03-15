Ветер сорвал крышу школы в Забайкалье

Последствия стихии сейчас устраняют

Весна не спешит вступать в свои права. Этой ночью стихия нанесла удар по Забайкалью. На регион обрушился штормовой ветер с порывами до 30 метров в секунду. Больше полусотни населённых пунктов остались без света. В четырёх районах края объявлен режим ЧС. В понедельник в регионе, по прогнозу, метель и гололедица.

Улицы забайкальских городов и сел этим утром опустели. Метель с ветром до 30 метров в секунду буквально сбивала с ног пешеходов. Большинство учащихся тоже не пошли на занятия из-за непогоды. А в селе Ундино-Поселье к занятиям, судя по всему, вернутся не скоро – стихия сорвала крышу местной школы. Обломками выбило окна. Сейчас главное - как можно быстрее разобрать все завалы и заделать дыры, чтобы не допустить разморозки системы отопления.

54 населенных пункта в крае частично остались без электричества. Из-за непогоды энергетики долго не могли начать ремонтные работы.

Стихия не оставила шансов водителям: на дорогах местами практически нулевая видимость. На заметённых участках трассы в Балейском районе Забайкалья застряли десятки машин. В снегу оказались автобусы и даже мощные внедорожники. Машины приходилось вытаскивать тракторами.

Последствия стихии ликвидируют также в Иркутской области и Бурятии. Там метель бушевала накануне. Досталось и туристам, путешествовавшим по льду Байкала. Видимость на дорогах была составляла всего несколько десятков метров. Некоторые населенные пункты остались без света.

Борьба зимы и весны продлится до конца апреля, прогнозирует Росгидрометцентр. Смена циркуляции воздуха вызовет новые сильные ветра. Под ударом стихии окажутся все те же Забайкалье, Бурятия, Иркутская область, Тыва, а также черноморские регионы страны.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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