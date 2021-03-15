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В России выявили 9437 новых случаев заражения COVID-19

11:26
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Массовая вакцинация продолжается

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России. Согласно информации оперативного штаба, за минувшие сутки выздоровели 8 тысяч 447 пациентов. Инфекция подтвердилась у 9 тысяч 437 человек.

Три с половиной миллиона россиян прошли полный курс вакцинации "Спутником V". Это лучший показатель в Европе, сообщили в Фонде прямых инвестиций.

На Сахалин доставили первую партию препарата "Спутник Лайт". Его будут вводить молодым людям с сильным иммунитетом. Чтобы получить антитела, требуется всего одна инъекция вместо двух, передает "ТВ Центр".

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