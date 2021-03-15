В Европе протестуют против ограничений из-за коронавируса

Власти были вынуждены принять жесткие меры

В Париже переполнены госпитали. А в Гааге полиция жёстко разогнала митинг противников вакцинации.

Дубинки, водометы служебные собаки и даже конное подразделение - голландская полиция бросила все силы на разгон демонстрации в Гааге. Жители города вышли протестовать против ограничительных мер, которые правительство ввело для борьбы с коронавирусом. В частности, до 31 марта продлено действие комендантского часа. Штраф за появление на улице с девяти вечера до половины пятого утра составляет 95 евро.

Принять жесткие меры полиции пришлось из-за того, что на митинг собралось более 200 человек, что является сейчас максимально разрешенным для массовых мероприятий. К тому же, люди не соблюдали дистанцию.

Протестовали участники акции и против массовой вакцинации. Голландцев встревожили новости, которые приходят из ряда европейских стран, где все чаще фиксируются случаи побочных явлений после прививки. Изучив все данные, власти Нидерландов решили приостановить до 28 марта использование вакцины "АстраЗенека". Минздрав Ирландии рекомендовал также повременить с прививками после сообщений из Норвегии о повышенной свертываемости крови и возможности образования тромбов после использования "АстраЗенеки".

"Мы основываемся на отчетах из Скандинавии. Также нужно взглянуть на британские данные. И хотя прямой зависимости вакцинации и осложнений пока не обнаружено, все же лучше быть осторожными. Именно поэтому мы приняли такое решение", - заявил доктор медицины Дэвид Граймс.

На фоне проблем с прививочной кампанией страны Евросоюза ужесточают ограничительные меры. С сегодняшнего дня снова полный локдаун в Италии. Закрываются учебные заведения. Рестораны работают только на вынос. Выходить из дома можно только по неотложным делам, а в пасхальные праздники в начале апреля появляться на улице и вовсе будет нельзя.

Во Франции ежедневно заболевают почти 30 тысяч человек. Для 65-миллионной страны это очень много. Но власти пока не планируют вводить карантин. "Я считаю, что мы не должны прибегать к изоляции. Нужно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы избежать повторного локдауна, учитывая последствия, которые он несет для населения", - отметил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся более четырех тысяч французов. Госпитали в Париже переполнены. Часть больных решено перевести в другие города. Для этого будут использовать специально оборудованные поезда. На минувшей неделе в журнале "Фигаро" была опубликована статья, в которой известный публицист Лоран Эрбле предрекает Евросоюзу "Фрекзит" по аналогии с "Брекзитом".

По мнению автора, Франция может покинуть ЕС из-за неспособности Брюсселя принимать действенные меры по борьбе с коронавирусом, восстановлению экономики и налаживанию производства вакцин. В Париже уже заговорили о прямых поставках из России "Спутника V".

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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