В Британии хотят запретить мужчинам выходить из дома после 6 вечера

В Лондоне полиция разогнала церемонию прощания с убитой женщиной

Комендантский час - только для мужчин. С такой инициативой выступили в Британии после убийства женщины сотрудником полиции две недели назад. Происшествие стало отправной точкой для массового недовольства, спорных инициатив и уличных акций. Британки заявляют, что больше не могут чувствовать себя в безопасности даже рядом с теми, кто по закону должен их защищать.

Толпа в унисон скандирует одну фразу: "Вам должно быть стыдно!" Обращаются активистки непосредственно к британским полицейским. Правоохранители пытаются сохранять лицо. Мероприятие несанкционировано, значит все собравшиеся должны немедленно отправиться по домам. В стране действует жёсткий локдаун.

Впрочем, расходиться никто явно не торопится. Наоборот, от любого превышения хоть толики полицейских полномочий толпа будто заводится ещё сильнее. В руках некоторых - плакаты с надписью: "Покойся с миром, демократия". Гнев собравшихся можно понять. Задумывалось всё как стандартная акция памяти. Две недели назад в Лондоне была убита Сара Эверард, которая поздно вечером возвращалась домой, но до пункта назначения так и не дошла. Обвинения в похищении и убийстве предъявили 48-летнему полицейскому Уэйну Казинсу - тело жертвы нашли недалеко от его дома. И это далеко не первый раз, когда он попадает под пристальное внимание системы. Выяснилось, что в конце февраля на мужчину был составлен протокол за эксгибиционизм в одном из лондонских кафе. Великобритания в панике. Сотни англичанок признаются, что не чувствуют себя в безопасности, выходя на улицу. Полиция, которая, по идее, должна защищать права женщин, нападает самостоятельно.

В Клэпхэм на одну из акций памяти приехала даже супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. В официальном заявлении Букингемского дворца сказано: герцогиня ещё помнит, как это - идти вечером по лондонским улицам домой. Британцы к появлению представительницы королевской семьи отнеслись скептически – мол, сейчас для восстановления репутации хороши все средства. Чтобы успокоить разгорячённую толпу, министр внутренних дел Прити Патель пообещала до конца года представить новый план, по которому англичанки смогут почувствовать себя безопаснее. В Палате лордов пошли дальше. Предложили ввести для всех мужчин комендантский час. Выход на улицу после 6 вечера просят ограничить.

Акция "Вернём наши улицы" по масштабу уже сопоставима с заокеанским движением "MeToo". Согласно знаковому обзору внешней политики Великобритании, который Борис Джонсон обнародует во вторник, 16 марта, Великобритания будет относиться к России как к "враждебному государству", а к Китаю — главным образом, как к коммерческому "конкуренту".

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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