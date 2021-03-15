В Германии огласили предварительные итоги региональных выборов

В лидерах - партия "Зеленые"

Неудачная кампания для Ангелы Меркель. Христианско-демократический союз канцлера потерпел сокрушительное поражение на парламентских выборах в двух федеральных землях. Результат для партии оказался худшим за всю ее историю, передает "ТВ Центр".

Официально итоги пока не подведены, но, по данным экзит-полов, ХДС смог набрать не более 26 процентов голосов в каждом регионе. В лидеры же выбилась партия "Зеленые".

По оценкам экспертов, в одном из регионов союз еще сможет сохранить правящую коалицию, а вот во втором придется довольствоваться ролью оппозиции. И это серьезный сигнал для партии Меркель в преддверии осенних выборов в Бундестаг.

В самом ХДС считают, что голосованием избиратели вынесли оценку коронавирусной политике Меркель, а масла в огонь подлили недавние коррупционные скандалы с участием депутатов от партии.

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