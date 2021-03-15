Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Крым. Седьмая весна"

Вот уже семь лет, как Крым вернулся в состав России. Торжественные мероприятия на полуострое запланированы на 16 и 18 марта. О том, какие изменения произошли с момента воссоединения и чем живут крымчане сейчас – смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Крым. Седьмая весна" – в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".