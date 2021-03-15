Китай и Монголию накрыла аномальная песчаная буря

Есть данные о погибших

Аномальные песчаные бури накрыли страны Персидского залива и Восточной Азии. В Монголии жертвами стихии стали как минимум шесть человек, больше сотни пропали без вести. "Жёлтый" уровень опасности объявлен в Пекине. В красно-оранжевый цвет окрасилось небо в Саудовской Аравии и Катаре.

Заход на посадку в аэропортах Саудовской Аравии – настоящий подвиг со стороны пилотов. Сейчас полёты приостановлены. Первая в году мощная песчаная буря накрыла страну неожиданно – с приходом удушающей жары и сильного ветра, что не характерно для ранней весны. Эти кадры смотрятся, как в фильме-катастрофе: многометровые волны песка и пыли пронеслись по пустыне и поглотили города. Над мегаполисами повисло оранжевое небо. Видимость – несколько метров. Буря уже достигла Катара и движется в сторону Кувейта.

Почти такая же картина – в далёких от Персидского залива Китае и Монголии. В последней жертвами песчаного шторма стали как минимум шесть человек - пять пастухов и ребёнок. Несколько сотен числятся пропавшими без вести. Целые районы оказались без электричества.

А в Поднебесной тонны песка и пыли осели на улицах столицы. Давно привыкшие к ежедневному удушающему смогу жители Пекина с трудом вспоминают, когда в последний раз видели подобное.

По официальным данным, концентрация опасных частиц в воздухе в 160 раз превышает максимально допустимую норму. Объявлен жёлтый уровень опасности. Отменены сотни авиарейсов, на дорогах – многокилометровые пробки. Людям рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости. По прогнозам метеорологов, буря продлится до завтрашнего утра.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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