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В Московском зоопарке появился Дракула

09:30
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Он дружелюбный и ест с рук

Редкие попугаи-"Дракулы" появились в Московском зоопарке. Пара - самец и самка - прибыла в Москву из частного зоопарка города Шахты Ростовской области. После перелета они прошли месячный карантин под наблюдением зоологов и ветеринаров. Теперь очень редкими экземплярами можно любоваться в павильоне "Дом птиц".
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"В Московском зоопарке впервые появились редкие орлиные попугаи. В дикой природе их можно встретить только в Новой Гвинее. Этот вид птиц занесен в Международную красную книгу как близкий к угрозе исчезновения", - говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Попугаев прозвали Дракулами в честь героя романа Брэма Стокера из-за черно-красного оперения. Этих птиц также называют грифовыми – формой головы они напоминают грифов и орлов. В зоопарке отмечают, что Дракулы оказались общительными и дружелюбными, они почти сразу стали есть с рук. В пресс-службе сообщили, что вместе с коллегами из других зоопарков мира московские специалисты будут трудиться над созданием резервной популяции этих птиц.

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