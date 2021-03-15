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Бейонсе стала рекордсменкой по числу "Грэмми"

09:33
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Артистка получила больше всего наград среди женщин

Бейонсе оказалась рекордсменом среди женщин по числу полученных премий "Грэмми". В этом году число наград певицы увеличилось до 28.

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"Снова вершится история. Бейонсе теперь певица с наибольшим количеством наград "Грэмми" - 28", - сообщили в Сети организаторы церемонии.

На этот раз исполнительница получила сразу три награды: за лучший клип, рэп-песню и рэп-выступление.

До Бейонсе рекордсменкой среди женщин считалась кантри-исполнительница Элисон Краусс, у которой 27 статуэток "Грэмми". Всего же в истории "Грэмми" больше всего наград на счету дирижера Георга Шолти, который становился лауреатом "Грэмми" 31 раз.

Песней года на этот раз назвали композицию американской исполнительницы H.E.R под названием I can't breathe, посвященную Джорджу Флойду.

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