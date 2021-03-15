Меладзе и Джанабаева снова станут родителями

У пары есть двое общих детей

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вновь станут родителями. Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась радостной новостью в Сети.

Джанабаева опубликовала в Instagram снимок, на котором певица запечатлена в длинном черном платье и с округлившимся животом. "В ожидании", - подписала она фотографию.

Поклонники пары сделали исполнительнице комплимент и отметили, что артистка прекрасно выглядит.

"Какое счастье!"; "Альбина, какая вы умница! Радость! Пусть все будет легко!"; "Ну все, тайна раскрыта, поздравляю!"; "Ой, какая вы умница... Счастья вам", - порадовались за артистов комментаторы.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе поженились в 2014 году. Они воспитывают двух сыновей – 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Артисты стараются не выставлять напоказ жизнь детей.

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