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Более десятка учеников красноярской школы пострадали от отравления

09:48
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Случаи отравления в школах Красноярска начались в феврале

Новый случай отравления учеников в Красноярске, где с середины февраля зафиксировано более ста подобных инцидентов. На сей раз с жалобами к медикам обратились более десятка учеников заведения для одаренных детей "Школа космонавтики", трое госпитализированы.
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"13 марта 2021 года в утреннее время 17 учащихся КГАОУ "Школа космонавтики" в возрасте от 15 до 17 лет обратились в медицинский пункт с жалобами на боли в животе, трое впоследствии были госпитализированы", - говорится в сообщении управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Ученики "Школа космонавтики" находятся в учебном заведении круглосуточно. Как установило следствие, проблемы начались после ужина 12 марта. Продукты в школу поставляются по контракту с краевым центром питания. В начале февраля этого года, по информации прокуратуры региона, в этой же школе было зафиксировано шесть случаев "функционального расстройства пищеварения" и один факт норовирусной инфекции.

Это не первый случай в Красноярске. Начиная с 18 февраля по 3 марта в 27 школах города зафиксировано 115 случаев заболевания иерсиниозом. Пострадавшие – дети в возрасте от семи до 14 лет, передает ТАСС. Уже возбуждены уголовные дела.

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