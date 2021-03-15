Российским семьям заплатят за спорт

Часть денег, потраченных на занятия спортом, можно будет вернуть

В Госдуме рассматривают идею, согласно которой россияне смогут получать социальные налоговые вычеты по НДФЛ за занятия спортом. При таком варианте бонус получит не только налогоплательщик, но и его несовершеннолетние дети.

Поклонники здорового образа жизни смогут вернуть не более 15,6 тысяч рублей. Воспользоваться этим правом можно будет в течение трех лет с момента уплаты НДФЛ. Также возможно, что в дальнейшем получение вычета может быть автоматизировано.

Отмечается, что компании или ИП, использующиеся для занятий спортом, должны быть включены в список физкультурно-спортивных организаций, составлением которого занимается Минспорт, передает "Парламентская газета".

"Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей", - заявил один из авторов инициативы, депутат Валерий Скруг.

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