Иммунитет к коронавирусу выработался у половины россиян

Прошлой осенью показатель едва приближался к 25%

Антитела к коронавирусу выработали около половины жителей крупных городов России. К такому выводу пришли исследователи из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники "Скандинавия" и Минздрава. Специалисты считают, что условная отметка коллективного иммунитета уже близка.

"С уверенностью можно говорить, что Петербург, а значит, и другие крупные города России, подходят к условной отметке коллективного или популяционного иммунитета", — заявил руководитель исследования Антон Барчук.

По данным исследования, тест на антитела к COVID-19 дал положительный результат у 53,4% участников. Эксперты напоминают, что в ноябре 2020-го иммунитет к инфекции был выявлен лишь у четверти россиян. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян сформируется в первом полугодии, пишут "Известия".

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