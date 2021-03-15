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Иммунитет к коронавирусу выработался у половины россиян

10:36
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Прошлой осенью показатель едва приближался к 25%

Антитела к коронавирусу выработали около половины жителей крупных городов России. К такому выводу пришли исследователи из Европейского университета в Санкт-Петербурге, клиники "Скандинавия" и Минздрава. Специалисты считают, что условная отметка коллективного иммунитета уже близка.
Минздрав уточнил сроки формирования коллективного иммунитета у россиян

"С уверенностью можно говорить, что Петербург, а значит, и другие крупные города России, подходят к условной отметке коллективного или популяционного иммунитета", — заявил руководитель исследования Антон Барчук.

По данным исследования, тест на антитела к COVID-19 дал положительный результат у 53,4% участников. Эксперты напоминают, что в ноябре 2020-го иммунитет к инфекции был выявлен лишь у четверти россиян. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян сформируется в первом полугодии, пишут "Известия".

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