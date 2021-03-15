Евросоюз решил начать переговоры о закупке "Спутника V"

Чиновники ждут запросов от четырех стран

Чиновники в Брюсселе ждут запросов от четырех стран Евросоюза на приобретение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как только бумаги будут получены, ЕС начнет переговоры с Россией о поставках препарата, передает агентство Reuters.

Агентство ссылается на чиновника ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин от имени сообщества. По его данным, правительства стран Евросоюза рассматривают возможность запуска переговоров с разработчиками вакцины "Спутник V".

Как отмечает Reuters, еще несколько дней назад такое развитие событий казалось невероятным. Однако, учитывая задержки с поставками препаратов от западных производителей, в ЕС решили обратиться к Москве, чтобы реализовать программу вакцинации населения европейских стран от новой коронавирусной инфекции.

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