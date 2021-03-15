Волочкова не знает, где живет ее ребенок

Дочери балерины всего 15 лет

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не знает, где живет ее 15-летняя дочь Ариадна. Несколько лет назад звезда настояла на том, чтобы девочка переехала жить к отцу.

Сейчас дочка балерины живет вместе со своим отцом бизнесменом Игорем Вдовиным и его новой семьей. По словам Волочковой, семейство недавно переехало, но Ариадне запретили называть звездной маме адрес, а также видеться или созваниваться.

"Я сейчас даже не знаю, где она живет. Мой бывший муж и его женщина запретили дочери говорить, где эта квартира, которая за мои же деньги и снимается. Мне это неприятно. А он меня заблокировал и не идет на контакт", - сказала балерина.

Волочкова отметила, что несколько лет назад сама стала инициатором переезда дочери к отцу. "Она выбрала лицей, и ей удобнее стало жить у отца. Я сама настояла, ведь Игорь ранее видел ее раз в полгода. Я сказала: "Побудь отцом". Я хотела, чтобы дочь там пожила, посмотрела этот спектакль псевдосчастливой семьи и сама приняла решение, где ей лучше и с кем", - поделилась знаменитость.

Балерина добавила, что много лет назад объяснила дочери, насколько для нее важна собственная личная жизнь. Волочкова заявила, что не может постоянно быть рядом с ребенком, а хочет встретить мужчину и выйти замуж. Дочь с пониманием отнеслась к ее потребностям.

"Я с Аришей договорилась еще очень давно. Я сказала, что не могу быть все время рядом с ней. Я женщина, мне нужен мужчина. Я мечтаю выйти замуж и создать свою семью. Я не смогла бы как моя мама, которая вцепилась в меня и не давала мне проход", - сказала Волочкова.

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