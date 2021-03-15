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Внуки принцессы Дианы поздравили покойную бабушку с Днем матери и довели публику до слез

11:29
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон написали трогательные послания

В Великобритании 14 марта отмечали День матери, о праздновании рассказали и члены королевской семьи. В честь этого события дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон поздравили свою бабушку принцессу Диану, которую им так и не довелось увидеть.

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Джордж, Шарлотта и Луи написали бабушке трогательные послания, в которых поздравили ее с праздником. "Счастливого-счастливого Дня матери. Я очень тебя люблю и постоянно думаю о тебе. Шлю много любви", - написал старший сын Уильяма и Кейт Джордж.

"Дорогая бабушка Диана, я думаю о тебе в День матери. Я тебя очень люблю. Папа скучает по тебе. С любовью", - подписала свою открытку Шарлотта.

Младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи посвятил бабушке рисунок, на котором изобразил природу, животных и птиц.

Пользователи Сети восторженно отреагировали на послания детей. "Это так восхитительно! Какой замечательный способ отпраздновать День матери принца Уильяма! И желаю Кейт Миддлтон счастливого дня матери!"; "Какая прелесть! Счастливого Дня матери ее высочеству герцогине Кембриджской и другим матерям"; "Это так красиво! Слова Шарлотты заставили меня плакать!" - признались некоторые.

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