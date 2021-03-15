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Депутат МГД Орлов: реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" даст москвичам новый уровень комфорта

11:19
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Перед городом стоят задачи основательного обновления жилищного фонда

Обновленная городская среда означает для москвичей качественно новый уровень комфорта, безопасности, возможностей для интеллектуального развития. Об этом в понедельник заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

По словам парламентария, национальный проект "Жилье и городская среда" - один из важнейших в списке стратегических целей развития страны до 2030 года. "Москва реализует этот проект посредством сразу двух масштабных государственных программ - "Жилище" и "Градостроительная политика", - отметил депутат.

Степан Орлов сообщил, что объемы жилищного строительства в столице растут, несмотря на пандемию COVID-19. Перед мегаполисом стоят задачи масштабного обновления жилфонда, а также реконструкции городской среды в соответствии с новыми требованиями.

"Доступ к современной скоростной инфраструктуре транспорта, к новейшим типам коммуникации - все это Москва будущего, которую мы с вами увидим уже через несколько лет", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

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