Депутат МГД Орлов: реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" даст москвичам новый уровень комфорта

Перед городом стоят задачи основательного обновления жилищного фонда

Обновленная городская среда означает для москвичей качественно новый уровень комфорта, безопасности, возможностей для интеллектуального развития. Об этом в понедельник заявил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

По словам парламентария, национальный проект "Жилье и городская среда" - один из важнейших в списке стратегических целей развития страны до 2030 года. "Москва реализует этот проект посредством сразу двух масштабных государственных программ - "Жилище" и "Градостроительная политика", - отметил депутат.

Степан Орлов сообщил, что объемы жилищного строительства в столице растут, несмотря на пандемию COVID-19. Перед мегаполисом стоят задачи масштабного обновления жилфонда, а также реконструкции городской среды в соответствии с новыми требованиями.

"Доступ к современной скоростной инфраструктуре транспорта, к новейшим типам коммуникации - все это Москва будущего, которую мы с вами увидим уже через несколько лет", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

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