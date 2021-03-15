Число выздоровевших после COVID-19 росиян превысило 4 миллиона

За сутки выздоровели более 8 тысяч пациентов

В России за минувшие сутки выявлено 9 437 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших коронавирусом россиян за время пандемии достигло 4 400 045, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По данным оперштаба, вылечились за последние 24 часа 8 447 пациентов. Всего выздоровели после коронавируса 4 003 576 человек - это 91% от общего числа заразившихся. Умерли от связанных с COVID-19 заболеваний за сутки 404 пациента, общее число жертв пандемии в России достигло 92 494.

В столице за 24 часа число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло на 1 353. Всего в столице с начала пандемии, по данным оперативного штаба, выявили 1 001 747 заболевших, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"