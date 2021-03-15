Депутат МГД Гусева: столица готова к ответственному инвестированию с помощью "зелёных" облигаций

Москва является экологичным мегаполисом

В последнее время в столице многое сделано для улучшения состояния окружающей среды. Об этом в понедельник заявила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

По словам парламентария, город готов к ответственному инвестированию при помощи "зеленых" облигаций. "Так называемые зеленые облигации представляют собой один из распространенных и хорошо работающих инструментов ESG-инвестирования: environmental, social, governance - экология, социальная ответственность, высокое качество корпоративного управления", - отметила депутат.

Людмила Гусева сообщила, что в столице реализуются программы по очистке городской акватории, сохранению и восполнению зеленых насаждений. "Расходы на все перечисленные программы вполне соответствуют требованиям, предъявляемым в рамках "зеленых" облигаций", - приводит АГН "Москва" слова парламентария.

Она также указала на важное смысловое значение ESG-инвестирования для города. "Выпуская облигации с обязательством соблюдать целый ряд природоохранных принципов, мы утверждаем: Москва является современным, экологичным мегаполисом, проводящим ответственную политику", - отметила депутат.

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