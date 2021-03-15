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Биолог рассказал, действительно ли люди съедают во сне пауков

12:10
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Этот миф очень популярен в Сети

Существует убеждение, что в среднем человек во сне съедает от трех до восьми пауков. Биолог Сергей Резник рассказал, так ли это на самом деле.

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Резник уверен, что в современных реалиях истории про проглоченных во сне пауков – не более чем миф. По мнению биолога, такое убеждение могло возникнуть из-за неправильного перевода с английского.

"На Западе производители синтетических подушек в свое время вели "информационную войну" против традиционных подушек, набитых пухом и пером. В частности, элементом этой войны было утверждение, вполне оправданное, кстати, что в этих подушках развиваются клещи. Не пауки, а клещи, причем далеко не те, которых опасаются в лесу, а совершенно другие – микроскопические, невидимые глазу, которые пух и перо едят. Они там развиваются, действительно, иногда в огромных количествах, и у некоторых людей могут вызывать аллергию", - рассказал Резник. Он предположил, что изначально речь могла идти именно об этих клещах, а не о пауках.

Эксперт добавил, что можно и паука во сне проглотить, но для этого нужны определенные условия. К примеру, такое может случиться, если остаться ночевать в заброшенной деревенской бане. Что касается современных городских квартир, отремонтированных по евростандарту, то в них нет такого количества пауков, передает Радио Sputnik.

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