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Полную вакцинацию "Спутником V" прошли 3,5 миллиона россиян

12:07
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Россия – в первой пятерке стран по числу получивших прививку

Полную вакцинацию от коронавируса – двумя компонентами препарата "Спутник V" - прошли 3,5 миллиона россиян. Россия на первом месте среди европейских стран по числу вакцинированных жителей, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.
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"Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции - две составляющие "Спутника V" уже получили 3,5 миллиона человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 миллиона жителей", - говорится в сообщении РФПИ.

В фонде отмечают, что Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза. Подчеркивается, что Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в первую пятерку стран по количеству прошедших вакцинацию людей.

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