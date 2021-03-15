У звезды шоу "Пацанки" нашли наркотики в нижнем белье

Пакет был спрятан в бюстгальтере

У звезды шоу "Пацанки" Дианы Субботиной сотрудники правоохранительных органов обнаружили в личных вещах несколько пакетов с запрещенными веществами.

В воскресенье, 14 марта, в Басманном районе Москвы стражи порядка задержали 26-летнюю Диану Субботину. В ходе обыска у девушки обнаружили два пакета с наркотиками.

"В ходе личного досмотра у девушки под вязаной шапкой обнаружили пакет с неизвестным порошком. Также пакет со следами порошка нашли в надетом на девушку бюстгальтере. Исследование показало, что вещество является наркотиком - мефедроном общей массой около 0,9 г", - сообщили в правоохранительных органах.

По факту обнаружения наркотиков у Субботиной проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, передает АГН "Москва".

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