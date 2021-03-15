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Путину доложили о развитии центра "Сириус"

14:37
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Он активно развивается

Студенты-магистранты центра "Сириус" в этом году впервые получили президентские гранты. Об этом в понедельник в Кремле Владимиру Путину сообщила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва. В начале встречи российский президент отметил большие успехи в развитии образовательной площадки.
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"Сириус" у нас развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили, действительно становится центром подготовки ребят и переподготовки преподавателей, работает в регионах самым активным образом, развивает все направления, которые были выбраны приоритетными на первом этапе, но и расширяет свою деятельность - уже и лаборатории в рамках "Сириуса" почти появились, самого высокого мирового класса. Вузы формируются, впереди еще технопарк, интернат для талантливых ребят из регионов, кому трудно приезжать на регулярной основе в "Сириус" и которые нужны нам будут в будущем. И сейчас еще административная новая единица появилась, с таким же одноименным названием – Сириус", - отметил Путин.

Шмелева отметила - в новом статусе "Сириус" продолжит идти по пути консолидации и работы в интересах каждого выпускника и каждого региона. Студенты уже сейчас демонстрируют высокие результаты в научной работе. Появляются новые возможности для творческой молодежи - в центре откроется концертный зал, литературная гостиная, художественная галерея. Подготовлена концепция медицинского и спортивного кластеров. Начинает работу университет.

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