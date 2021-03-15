Глава ПАСЕ высказал заинтересованность ЕС в поставках "Спутника V"

Соглашения с Россией прорабатываются

Вопрос доступности российской вакцины для граждан Европы обсудили в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава ПАСЕ Хендрик Дамс. Встреча прошла в Москве.

Высокий гость подчеркнул: ЕС заинтересован в поставках "Спутника V". И прямо сейчас европейский регулятор прорабатывает возможность заключения соответствующих соглашений с Москвой. Со своей стороны, Вячеслав Володин обратил внимание своего коллеги на факты противодействия распространению российского препарата. И предложил ускорить процесс по линии Парламентской ассамблеи.

"Мы должны быть объективными. Много примеров, когда пытаются противодействовать в том числе обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию, и она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут её получить?" – отметил Володин.

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