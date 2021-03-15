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Собянин осмотрел дом в Кузьминках, возведенный по программе реновации

14:45
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Всего в районе в новостройки должны переехать более 60 тысяч человек

Сергей Собянин в понедельник осмотрел дом, возведённый по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Многоэтажное здание построено по индивидуальному проекту. Общая площадь квартир составляет почти 6 тысяч квадратных метров, сообщает "ТВ Центр".
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Для обеспечения безопасности жителей в доме установлены современные системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Новостройка также оснащена "умными" приборами учёта тепловодоснабжения и электричества, которые автоматически передают данные в информационные системы города. Есть подземный паркинг. Всего в Кузьминках в новые дома должны переехать свыше 64 тысяч человек.

"290 домов подлежит переселению - это самая крупная программа в нашем городе. Сегодня в Кузьминках сразу же строится и проектируется 19 домов - 6 домов уже построены, остальные находятся в стадии проектирования, в стадии строительства, и это залог того, что в Кузьминках реновация играет масштабную роль", - отметил Собянин.

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