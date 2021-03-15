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Мишустин назвал недопустимыми случаи отравления детей в школах

14:47
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Здоровье детей - это безусловный приоритет, отметил глава кабмина

Правительство выделит более трёх миллиардов рублей на обеспечение Крыма и Севастополя водой. Об этом в понедельник заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Средства пойдут на поиск новых месторождений и модернизацию региональных сетей водоснабжения.
Более десятка учеников красноярской школы пострадали от отравления

Ещё одна важная тема - обеспечение детей горячим питанием в школах. По словам Татьяны Голиковой, на данный момент обеды получают более семи миллионов детей. Качество продуктов контролируют власти разных уровней, нередко подключаются и сами родители. Однако встречаются и случаи отравлений. Глава кабмина заявил о недопустимости таких ситуаций, передает "ТВ Центр".

"Здоровье детей - это безусловный приоритет. И хочу ещё раз обратить внимание руководителей регионов на эту ситуацию. Все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Но здесь мало просто организовать эту работу, надо следить за тем, из каких продуктов приготовлена еда и, конечно, контролировать весь процесс. Это неоднократно подчёркивал президент", - заявил Мишустин.

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