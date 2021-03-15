Как будет выглядеть станция БКЛ метро "Зюзино"

Что уже сделано и что осталось?

Подвесной декоративный потолок в виде пчелиных сот, алюминиевые фигуры разных размеров и множество светодиодов. Так будет выглядит будущая станция "Зюзино" Большой кольцевой линии метро на юге Москвы. Сейчас там идут архитектурно-отделочные работы.

Пока здесь ходят только технические вагонетки, еще стучат отбойные молотки, повсюду толстый слой пыли, а из бетона торчат кабели всех цветов и калибров. Но уже четко видны очертания будущей станции "Зюзино".

Станция находится в довольно высокой степени готовности: идут архитектурно-отделочные работы. Монтаж систем на подвесной потолок, а также под панели на путевые стены. И ведется монтаж инженерных систем.

Сердце "Зюзино" - распределительно-тяговая подстанция. Сюда из городских сетей по высоковольтной линии подходит электричество, которое, словно кровь, необходимо для работы всех систем.

Особое внимание здесь, как и на всех новых станциях, уделили противопожарной системе. Сигнал с датчиков о малейшем превышении концентрации газа или появлении дыма мгновенно поступает к дежурному по станции. Он, при необходимости, вызовет экстренные службы. Инвалиды и другие маломобильные пассажиры могут переждать опасность в комнатах на платформе или возле касс.

В случае задымления в коридоре автоматически сработает световая и звуковая сигнализация, которая поможет найти убежище. Специальная дверь делает помещение герметичным. Система подает сюда тёплый воздух и одновременно усиливает мощность вентиляции. В комнате будем кнопка связи с дежурным по станции, вода и кислородные маски.

Расчетный пассажиропоток станции – 150 тысяч человек в сутки. Но в утреннее и вечернее время "Зюзино" сможет принять до 15 тысяч пассажиров в час.

"Безусловно, это повлияет на улучшение работы метрополитена, на скорость перемещения людей по городу. К концу года мы планируем фактически более 70% БКЛ запустить. 22-й год – завершение всех работ и подготовка к пуску целиком", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

У "Зюзино" свой уникальный облик, который выполнили в стиле параметризма или "стиля цифровой эпохи". Это авангардное архитектурное течение использует методы цифрового моделирования, где параметры объекта можно менять в реальном времени, как делают инженеры при проектировании автомобилей и самолетов.

Оранжевые кассы станут цветовой доминантой на входе. Вентиляцию над путями отделают под черный никель. Но главной "фишкой" станции станет подвесной декоративный потолок в виде пчелиных сот на протяжении всей платформы. Имитацию создадут из алюминиевых фигур разных размеров и тысяч светодиодов.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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