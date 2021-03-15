Участники программы "Московское долголетие" изучат основы ландшафтного дизайна

Как проходят уроки?

Столичные вузы подготовили новые онлайн-программы для участников проекта "Московское долголетие". На них пенсионерам рассказывают о здоровье, искусстве и даже учат правильно и современно обустраивать квартиры. Но перед летним сезоном особенной популярностью пользуются курсы ландшафтного дизайна.

Людмиле Николаевне и без учёбы на пенсии скучать не приходится – у неё трое детей, четверо внуков. А еще есть целый гектар земли. Там и овощи растут, и фруктовые деревья и даже – виноград. Теперь нужен дизайн. Ландшафтный!

"Пришло время. Раньше у меня не было этого времени, чтобы заняться красотой, а сейчас мне захотелось и красоты", - рассказала участница программы "Московское долголетие" Людмила Дюкова.

У Елены Викторовны, наоборот, участок совсем не большой и не симметричный. И задачи другие - отгородиться от соседей зеленью и цветами. Стиль – тоже. Больше по душе средиземноморский.

Не выходя из дома, пенсионеры получают знания по ландшафтному дизайну в рамках программы "Московское долголетие". Два раза в неделю по два часа. Формат онлайн-лекций уже давно стал привычным, и ученики элегантного возраста, в отличие от молодых, их не прогуливают.

В конце обучения каждый ученик должен представить графическую модель будущего участка. Преподаватели, кстати, кроме профессиональных навыков, учитывают и другие технические особенности образовательного проекта.

У педагога должно быть предусмотрено не только правильно составленное расписание или план занятий, но и такие мелочи, как профессионально выставленный свет – чтобы учащимся было не только слышно, но и видно.

И хотя дистанционное образование вполне приемлемо для получения навыков и знаний, и учителя, и ученики даже не скрывают - личных встреч им очень не хватает.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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