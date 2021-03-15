В Зеленограде две машины провалились под асфальт

Причины инцидента выясняются

Этим утром в Зеленограде два припаркованных автомобиля частично провалились в яму из-за размытия грунта. ЧП произошло во дворе жилого дома в 9-м микрорайоне, передает "ТВ Центр".

У одной из иномарок повисло колесо - ее эвакуировали первой и трудностей не возникло. Другая машина завалились в яму правым боком, спасателями пришлось вытягивать ее тросами.

В месте провала явно поврежден трубопровод - всё вокруг заволокло паром. Сейчас опасная зона огорожена, ведутся работы по ликвидации последствий. В ближайшее время городские службы определят причины аварии. Версий несколько - проседание асфальта могло произойти из-за талых вод или протечки трубы. Отопление в дома подается в штатном режиме.

"В настоящее время все потребители с отоплением, горячей водой. Отключение было произведено буквально на 10-15 минут для того, чтобы МОЭК произвело переподключение абонентов. Ну и также без ограничения ресурсов сегодня силами МОЭК будут устранена данная авария", - сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ЖКХиБ) префектуры Зеленоградского административного округа Сергей Галустов.

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