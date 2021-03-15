Появилось видео крупного пожара на Проспекте Мира в Москве

Обошлось без пострадавших

На Проспекте Мира в понедельник всю ночь тушили пожар на территории автосервиса. Горел железный ангар, где хранились стройматериалы. Пламя охватило площадь в 200 квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Огонь вырывался из-под крыши на несколько метров вверх. Чтобы справиться с возгоранием, спасателям пришлось тушить конструкцию сразу с нескольких сторон, а потом резать обшивку. Благодаря усилиям пожарных, на соседние строения пламя не перекинулось. Никто не пострадал.

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