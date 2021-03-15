Доля служащих по призыву в российской армии сократилась до 30%

Спецназ и морская пехота укомплектованы контрактниками

Призывники сегодня составляют только треть от общей численности военнослужащих российской армии. Остальные места, по данным главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, укомплектованы контрактниками.

"Сегодня у нас по призыву осталось примерно 30% военнослужащих, остальные все контрактники", - сообщил Шаманов на круглом столе в Госдуме в понедельник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на сегодняшний день контрактниками полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты и батальонные тактические группы. По данным главы Минобороны, численность контрактников превысила 405 тысяч, в то время как количество призывников за последние семь лет уменьшилось до 225 тысяч, передает ТАСС.

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