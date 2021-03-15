Коливинг: как устроена московская коммуналка в XXI веке

В столице набирает популярность новый формат аренды жилья

На московском рынке аренды жилья появился новый формат - коливинг. Это не просто совместная жилплощадь с общими счетами за коммунальные услуги, а пространство единомышленников. Никаких скандалов и кухонных войн - все пункты, по которым могут возникнуть споры, прописаны в договоре. Каждый претендент проходит тщательный отбор.

На этой кухне вместе готовят и дружно пьют чай. Но самое главное - разделяют общие ценности.

"Я вегетарианка, для меня важно окружение. То есть мне было бы сложно жить в одном пространстве с людьми, которые не разделяют мои интересы, потому что они для меня достаточно важные. Они отражаются на моем душевном состоянии", - сказала Диана Сафина.

Одну комнату делят на двоих, иногда на троих. Такой формат на английский манер называют коливингом.

Свободное время часто проводят вместе. Занимаются йогой и учатся ощущать свое тело, стоя на гвоздях.

"Преодоление самого себя, каких-то желаний, своих внутренних страхов. Интересы, связанные со знанием тела, пониманием души, общением на подобные тематики", - говорит сооснователь коливинга Роман Тимченко.

Найти единомышленников в Москве и разделить с ними арендную плату за квартиру достаточно просто. Формат такого совместного проживания набирает обороты. Главное - соблюдать правила.

"У нас даже в договоре прописано, что в рамках квартиры нельзя пить спиртные напитки. Даже безалкогольное пиво. Нельзя курить и готовить мясные продукты", - рассказал Артем Калина.

Дмитрий Шульга - сооснователь бизнес-коливинга. До этого занимался хостелами в Екатеринбурге. Но год назад переехал в столицу и узнал о новом формате аренды жилья. Теперь сам сдает квадратные метры молодым предпринимателям.

"В хостел может заселиться любой желающий человек. Бывает контингент не очень приятный. Я очень плотно работал с хостелами и видел, кто может заезжать. Это изредка, но бывали даже наркоманы", - сказал Дмитрий Шульга, основатель бизнес-коливинга.

В свой коливинг Дмитрий проводит тщательный отбор. Главный критерий - быть интересным и желание расти. По статистике - половина претендентов отсеивается на этапах анкетирования и собеседования.

- Мы называем эту комнату семейной. У нас тут живет шикарная пара - Юра и Поля.

Ребята - основатели онлайн-школы китайского языка. Постоянно изучают новые направления маркетинга, чтобы развивать свое дело.

"Мы фрилансеры, живем, где хотим. И вот было желание пожить в Москве. И вот так все совпало. Хотелось бизнес-тусовки. Хотелось тусовки заряженных ребят", - сказал Юрий Синицын.

Заряжаются в том числе и в мини-коворкинге, который тут же - в общей зоне. Рабочая атмосфера сразу же за порогом комнаты.

"Нужен какой-то контроль со стороны. И если ты видишь, что какие-то люди вокруг тебя добиваются успеха, они двигаются, и они заряжены драйвом, то ты тоже заряжаешься. Это как социальный инстинкт такой", - рассказал Илья Зданович.

Одно из правил - всегда обмениваться опытом. Если был на каком-то интересном мастер-классе - нужно поделиться знаниями с соседями. И даже совместный отдых здесь чаще всего интеллектуальный.

Екатерина Гоголева, Мария Леванова, Дмитрий Филиппов, Сергей Ким, "ТВ Центр".

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