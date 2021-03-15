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Для редких орлиных попугаев в Московском зоопаке создали тропические условия

15:18
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Как их кормят?

В Московском зоопарке появились редкие орлиные попугаи. Их сравнивают и с грифами, и с орлами. А кому-то эти птицы напоминают графа Дракулу.

Такой уж у них окрас: на животе и крыльях - алый, всё остальное - чёрное, прямо как плащ румынского вампира! На самом деле, эти пернатые - благодушные и дружелюбные.

У молодых самца и самки явно романтический период. Возможно, скоро в семействе появятся птенцы. Условия для них создали, как дома, тропические. Кормят экзотическими фруктами, но настоящее лакомство для этих гурманов - смузи с мёдом.

Орлиные попугаи находятся на грани исчезновения, в природе встречаются только в Новой Гвинее, так что появление этих необычных птиц для Московского зоопарка - событие!

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