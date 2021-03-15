Украинские войска в Донбассе приведены в полную боевую готовность

Инспекции проверяют готовность войск к боевым действиям

Подразделения ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Как сообщают с передовой, инспекции из штабов ежедневно, а то и дважды за день проверяют готовность частей к боевым действиям.

"В окопах каждый день — по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше, а укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия", — приводит рассказ одного из офицеров украинское издание "Страна.ua".

По данным источника, в увольнения военных отпускают неохотно, в частях идет вакцинация от коронавируса. Отмечается, что перемирие закончилось, фактически, еще в январе. Противоборствующие стороны вернулись на позиции, которые занимали до разведения войск, расстояние между ними - 400-700 метров.

По словам источника издания в Минобороны Украины, в ведомстве внимательно изучают опыт недавней войны в Нагорном Карабахе – особенно применение Азербайджаном беспилотников. Такие машины уже есть на вооружении ВСУ. В ведомстве считают, что сейчас сложились благоприятные условия для возвращения Украине значительной части неподконтрольных территорий.

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