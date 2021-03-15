Глава Рособрнадзора Музаев сдаст ЕГЭ по русскому языку

Также экзамен напишут известные актеры и спортсмены

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 16 марта сдаст ЕГЭ по русскому языку. Также экзамен сдадут известные российские актеры, телеведущие, спортсмены и родители столичных выпускников.

"16 марта в 14.00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, известные актеры, спортсмены, телеведущие вместе с родителями выпускников московских школ примут участие во всероссийской акции "На все 100 сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями", которая пятый год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что экзаменационный пункт будет размещен на базе Пушкинской школы №1500 в Москве. В рамках экзамена родителям старшеклассников предложат написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.

Помимо Анзора Музаева, экзамен решили сдавать фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева, актер театра и кино Роман Печерский.

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