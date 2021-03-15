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Транзитные поезда начали пускать в обход центра Москвы

15:09
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Для этого используют участки Московского центрального кольца

Поезда дальнего следования, идущие транзитом через Москву, начали пускать в обход центра города.

Так, в понедельник рано утром пассажирский "Стриж" из Санкт-Петербурга в Самару первый раз проследовал не через Курский вокзал. Теперь он будет идти через новый вокзал - Восточный. Его планируют открыть в конце мая.

А пока составы следуют через него без остановки. Так в столице начинают разгружать перед большой реконструкцией Курский вокзал. Для движения транзитных пассажирских поездов планируют использовать отрезки Московского центрального кольца.

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