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Кремль: Россия удовлетворяет международный спрос на вакцины от COVID-19

13:28
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Политизация не мешает работе российских ученых

Противодействие Запада продвижению российской вакцины от коронавируса не остановят работу специалистов в России, уверен Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, не видят ли в Кремле политизации вопроса вакцинации от коронавируса российским препаратом.
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"Президент Путин всегда, с самого начала этой истории, выступал против политизации вакцинной тематики. Наша общая задача - как можно быстрее привить соответствующую часть человечества, чтобы остановить эту пандемию", - заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. К сожалению, такие попытки имеют место. Однако это никоим образом не влияет на добросовестную работу ученых в России, которая удовлетворяет постоянно растущий международный спрос на эту вакцину, приводит слова Пескова ТАСС.

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