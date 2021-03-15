Кремль: Россия удовлетворяет международный спрос на вакцины от COVID-19

Политизация не мешает работе российских ученых

Противодействие Запада продвижению российской вакцины от коронавируса не остановят работу специалистов в России, уверен Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов, не видят ли в Кремле политизации вопроса вакцинации от коронавируса российским препаратом.

"Президент Путин всегда, с самого начала этой истории, выступал против политизации вакцинной тематики. Наша общая задача - как можно быстрее привить соответствующую часть человечества, чтобы остановить эту пандемию", - заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. К сожалению, такие попытки имеют место. Однако это никоим образом не влияет на добросовестную работу ученых в России, которая удовлетворяет постоянно растущий международный спрос на эту вакцину, приводит слова Пескова ТАСС.

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