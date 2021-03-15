Депутат Мосгордумы Бускин: Акция "Час Земли" покажет экологическую сознательность москвичей

Парламентарий рассказал о пользе акции

В этом году акция "Час Земли" поможет обратить внимание общества на сбережение природных ресурсов и энергоносителей, а также покажет экологическую сознательность жителей столицы, заявил в понедельник депутат Мосгордумы Игорь Бускин.

"Многие горожане уже не обращают внимание на то, что в их квартирах порой работает освещение и электроприборы, без которых в данный момент можно обойтись", - объяснил парламентарий.

Он подчеркнул, что в Москве ведется большая работа, направленная на экопросвещение и повышение экологической сознательности горожан.

Бускин также развеял опасения о том, что "Час Земли" может привести к дисбалансу в городской энергосистеме, ведь об акции известно заранее. "Энергетики будут подготовлены к плановому падению энергопотребления с повторным ростом после завершения "Часа Земли", - сказал депутат.

Экологическая акция "Час Земли" состоится в Москве 27 марта с 20:30 до 21:30. В это время жителей призывают выключить электроприборы не первой необходимости. Парламентарий рекомендовал во время акции выйти на улицу, чтобы увидеть, как выглядела столица в эпоху до внедрения массового электрического освещения.

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