Депутат Мосгордумы Бускин: Акция "Час Земли" покажет экологическую сознательность москвичей

Парламентарий рассказал о пользе акции
В этом году акция "Час Земли" поможет обратить внимание общества на сбережение природных ресурсов и энергоносителей, а также покажет экологическую сознательность жителей столицы, заявил в понедельник депутат Мосгордумы Игорь Бускин.
"Многие горожане уже не обращают внимание на то, что в их квартирах порой работает освещение и электроприборы, без которых в данный момент можно обойтись", - объяснил парламентарий.
Он подчеркнул, что в Москве ведется большая работа, направленная на экопросвещение и повышение экологической сознательности горожан.
Бускин также развеял опасения о том, что "Час Земли" может привести к дисбалансу в городской энергосистеме, ведь об акции известно заранее. "Энергетики будут подготовлены к плановому падению энергопотребления с повторным ростом после завершения "Часа Земли", - сказал депутат.
Экологическая акция "Час Земли" состоится в Москве 27 марта с 20:30 до 21:30. В это время жителей призывают выключить электроприборы не первой необходимости. Парламентарий рекомендовал во время акции выйти на улицу, чтобы увидеть, как выглядела столица в эпоху до внедрения массового электрического освещения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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