Мишустин выделил 1,4 миллиарда на ремонт домов в Крыму

Премьер провел совещание с заместителями

Крым и Севастополь получат 1,4 миллиарда рублей на капитальный ремонт жилых домов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, часть средств получит Севастополь.

"Правительство выделит дополнительные средства на обновление жилищного фонда полуострова: на реализацию региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым будет направлен 1 миллиард рублей и еще 400 миллионов рублей - городу Севастополь", - цитирует ТАСС высказывание главы кабмина на совещании со своими заместителями.

Шла речь на совещании и о паводковой ситуации. Мишустин подчеркнул, что это важная тема, которая требует оперативного реагирования курирующих ведомств. Премьер отметил, что зима была снежной, в ряде регионов есть серьезные риски подтоплений во время весеннего половодья. Глава кабмина потребовал держать ситуацию под контролем.

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