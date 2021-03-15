В Подмосковье ожидается аномальное половодье

Об этом сообщили в Гидрометцентре

В Подмосковье в этом году ожидаются аномальные половодья, предупредил руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ. Он отметил, что в этом году зима выдалась очень снежной.

"В Москве так давно не видели хорошего снега… В этом году была хорошая зима - снежная, настоящая зима, с морозами и со снегом. В результате этого мы ожидаем максимальный уровень весеннего половодья на Оке в пределах Московской области. Участок от Серпухова до Каширы будет на 1,7-1,8 метра выше нормы. Больше обычного будет и на Клязьме, до 0,6 метра превысит норму", - рассказал эксперт.

Он отметил, что на Москве-реке в районе Коломны уровень воды поднимется на 0,2-0,3 метра выше нормальных значений, а у Белоомута аномалий не ожидается.

Синоптик добавил, что в этом году возможны и затопления пониженных участков местности, при этом их будет больше, чем год назад, передает РИА Новости.

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