Песков оценил заявление Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии

К России это вряд ли относится, считают в Кремле

Подавляющее большинство населения Белоруссии - здравые люди, которые прекрасно понимают, что происходит в стране, при этом друзей у Минска сегодня в мире нет. С таким заявлением в минувшую субботу выступил белорусский лидер Александр Лукашенко. В понедельник его слова прокомментировали в Кремле.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России", - приводит слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ТАСС.

Кремлевский спикер также отметил, что Россия и Белоруссия входят в Союзное государство и справедливо будет назвать россиян и белорусов "скорее не друзьями, а братьями".

В конце февраля Лукашенко встречался в Сочи с Владимиром Путиным. Лидеры, в частности, говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия двух стран по линии экономических ведомств. В Кремле переговоры оценили как "полезные, своевременные, конструктивные".

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