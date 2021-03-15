Роспотребнадзор начал расследование отравления детей на спортбазе в Подмосковье

Пострадавшие в состоянии средней тяжести

Эксперты Роспотребнадзора выясняют причины отравления детей на спортивной базе в поселке Кратово Раменского городского округа. Прокуратура Московской области начала проверку по факту ЧП, в результате которого пострадали 9 подростков.

Как сообщалось ранее, на на базе "Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта No4" в поселке Кратово с жалобами к врачам обратились девять подростков в возрасте от 14 до 16 лет, находящиеся на спортивных сборах. Семеро из них, по данным медиков - в состоянии средней тяжести.

"В связи с поступлением информации о регистрации случаев острой кишечной инфекции… специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато проведение эпидемиологического расследования, в целях установления причинно- следственной связи, возникновения вспышки и ликвидации очага", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты обследуют заболевших и сотрудников пищеблока. Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции и воды.

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