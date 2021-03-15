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Подписчики попросили Тарзана одеться

14:54
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Танцор решил похвастаться своим телом

Муж певицы Наташи Королевой, танцор Сергей Глушко решил удивить поклонников и опубликовал в Сети свое обнаженное фото. Однако не все оценили провокационный снимок.

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Глушко сфотографировался на фоне картины и изобразил позу, напоминающую скульптуру "Мыслитель" Огюста Родена. Также танцор порассуждал о красоте искусства и человеческого тела.

"Сначала была красота тела, а потом уже родилось желание его нарисовать", - заявил мужчина.

Мнение поклонников относительно снимка разделились. Одни похвалили 51-летнего Глушко за отличную физическую форму, а другие, напротив, попросили его "прикрыться".

"Боже, оденьтесь и уймитесь!"; "Ничего особенного в вашем теле я не вижу. Даже, наоборот, как-то прикрыть хочется"; "Рисование — это талант, а тело может любой сделать при желании"; "Извините, но вы уже не в том возрасте, пора бы уже и угомониться", - возмутились недовольные.

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