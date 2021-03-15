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Депутат МГД Головченко: Москва возобновила приём заявок на субсидии для предпринимателей

15:01
  • понедельник
  • 15 марта 2021

Как получить субсидии?

Депутат Московской городской думы Валерий Головченко призвал малый и средний бизнес обращаться за субсидиями от города. Прием заявок для предпринимателей возобновляет Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Субсидии актуальны для обучения сотрудников, франчайзи, резидентов технопарков, социальных предпринимателей, гостиниц и компаний в сфере образования и досуга, а также для компаний, работающих в сфере инжиниринга", - отметил парламентарий.

По словам депутата, субсидии особенно важны для компаний, работающих в сфере спорта, образования, а также культуры. "Это полностью соответствует концепции нашего государства, способствует воспитанию здоровой и умной нации. То, что город поддерживает эти направления - абсолютно закономерно", - приводит АГН "Москва" слова Головченко.

Чтобы получить субсидии, следует оставить заявку на сайте. В случае отказа дается десять дней, чтобы доработать заявку, после чего ее можно подать повторно.

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