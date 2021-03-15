ФИФА возбудила дело о допинге против трех российских спортсменов

В национальные сборные они не вызывались

Международная федерация футбола завела три антидопинговых дела в отношении трех спортсменов из России. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на сообщение Российского футбольного союза.

Имена тех, кого подозревают в употреблении запрещенных препаратов в 2013 году, не раскрываются, известно только, что это два футболиста и одна футболистка. В национальные сборные они не вызывались.

СМИ пишут, что это Владимир Обухов из "Ростова", Иван Князев из пермской "Звезды и Дарья Мещерякова.

В РФС добавили, что проведут собственное расследование по всем трем случаям. "Обязательно будет собрана вся информация и опрошены все заинтересованные лица", - заявил председатель медицинского комитета союза Эдуард Безуглов

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"