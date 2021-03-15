Американские эксперты предложили "отдать" Украину России

Аналитиков напугал план Москвы и Пекина по созданию лунной станции

Зловещим знаком для Запада назвали в США планы Китая и России по совместному созданию лунной станции. По мнению авторов статьи в The Washington Post, это указывает на формирование враждебного Вашингтону альянса. США придется идти на серьезные уступки, чтобы воспрепятствовать укреплению этого союза.

Опасения экспертов вызывает формирование оси Москва-Пекин-Тегеран. Они допускают сценарий, при котором Россия и ее союзники станут ослаблять соседние страны НАТО. А Иран в то время и его "марионетки" тем временем возьмутся за Израиль или арабские страны Персидского залива. Китай же начнет оказывать давление на Тайвань и на государства, оспаривающие его притязания в Южно-Китайском море.

"Соединенным Штатам зачастую трудно преодолеть один кризис. А что будет, если они одновременно столкнутся с тремя или четырьмя?", - задаются вопросом авторы. По их мнению, одной из уступок, на которые может пойти Вашингтон в этой ситуации – "отдать" России Украину.

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